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Дания отказала Танзании в $ 10 млн кредите из-за нарушения прав человека

Политика

Дания перестанет предоставлять финансовую помощь Танзании в размере 10 миллионов долларов США в связи с нарушениями прав человека в стране и дискриминацией населения

Дания отказала Танзании в $ 10 млн кредите из-за нарушения прав человека
Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР
«Я принёс посылку, только я вам её не отдам»

Додома, 19 ноября 2018, 16:28 — REGNUM  Дания, являющаяся вторым крупнейшим спонсором Танзании, объявила о том, что материальная помощь в размере 10 миллионов долларов предоставляться африканской стране больше не будет. Причиной стало нарушение прав человека в стране и дискриминационные высказывания одного из официальных лиц правительства Танзании.

По информации новостного агентства VOA Swahili, данное решение было принято в день, когда Всемирный банк сообщил об сворачивании плана по предоставлению Танзании кредита в размере 300 миллионов долларов США в связи с проведением правительством политики запрета обучения в школьных заведениях беременным девушкам, а также объявление серьезным правонарушением публикации статистики, противоречащей официальным данным властей.

«Я обеспокоена негативным развитием событий в Танзании, особенно недавними гомофобными заявлениями регионального комиссара страны», — сообщила министр по делам сотрудничества и развития Дании Улла Торнас на своей странице в Твиттер.

Вследствие этого Дания прекратит оказывать материальную помощь Танзании.

Заявлениями, обеспокоившими датского министра, являются высказывания регионального комиссара области Дар-эс-Салам Пола Маконды, который объявил о начале операции по поимке гомосексуалистов в Танзании.

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Зарубежная хроника
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