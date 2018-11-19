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Семеро миротворцев миссии ООН убиты во время военной операции в ДР Конго

Политика

Семеро миротворцев МООНСДРК (Миссии Организации Объединенных Нации в Демократической Республике Конго) были убиты, еще десятеро ранены в ходе совместной военной операции с войсками ДРК

Семеро миротворцев миссии ООН убиты во время военной операции в ДР Конго
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Убитый

Киншаса, 19 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  Семеро миротворцев Миссии Организации Объединенных Нации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) были убиты, еще десятеро ранены в ходе совместной военной операции с войсками ДРК (Демократическая Республика Конго), направленной против повстанцев восточной части страны.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Генеральный секретарь ООН (Организация Объединенных Наций) Антониу Гуттереш в своем заявлении осудил убийство одного танзанийского и шестерых малавийских миротворцев ООН в ДРК (Демократическая Республика Конго).

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН, сообщил также о 10 раненных миротворцах и одном пропавшем солдате миссии, добавив, что есть потери и среди конголезских военнослужащих. Эту информацию подтвердил и заместитель главы МООНСДРК, генерал Бернард Комминс, однако точное количество убитых и раненых конголезцев в ходе операции сообщено не было.

Дюжаррик отметил также, что отряды вооруженных силы Малави были опечалены новостью о смерти их военнослужащих в операции.

Вооруженные силы Малави еще не дали никаких комментариев по данному событию.

МООНСДРК ведет военную операцию в ДРК с 13 ноября совместно с войсками ДРК против угандийских повстанцев «Альянса демократических сил» (ADF).

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Зарубежная хроника
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