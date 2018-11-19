Астана и Ташкент подтвердили проведение встречи глав государств Туркестана

Астана, , 09:36 — REGNUM Президенты Казахстана и Узбекистана Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обсудили двусторонние отношения в ходе телефонного разговора, сообщили 19 ноября в пресс-службе главы Казахстана.

В ходе переговоров главы государств подтвердили договоренность проведения в 2019 году консультативной встречи президентов стран Туркестана. Мероприятие состоится в Ташкенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта по инициативе Шавката Мирзиёева в Астане состоялась консультативная встреча глав государств стран Туркестана. Участники встречи отметили, что отношения между странами региона вышли на новый уровень.

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