В Конституции Габона внесены изменения в связи с отсутствием президента

Либревиль, , 14:37 — REGNUM Марией-Маделиной Мборантсуо, являющейся главой конституционного суда с 1991 года, была созвана пресс-конференция, на которой Мборантсуо объявила о принятии поправок в конституцию Габона, которые предусматривают случаи отсутствия главы государства в стране в течение долгого времени.

Однако ничего не было сообщено ни о болезни, которая поразила 59-летнего президента Габона Али Бонго, ни о дате его возвращения в Габон и продолжения исполнения своих обязанностей.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, поскольку сегодняшняя конституция не поясняет того, кто может исполнять временные обязанности главы государства на время отсутствия президента, Конституционным судом после того, как премьер-министр Габона Эммануэль Иссозе Ндондет обратился с просьбой о внесении изменений в конституцию, был начат процесс разработки поправок к основному закону страны.

«В случае если президент не имеет возможности исполнять свои обязанности на определенный промежуток времени в связи с теми или иными обстоятельствами, вице-президент или премьер-министр страны могут взять на себя часть его обязательств со специального согласия Конституционного суда» — пояснила Мария-Маделин Мборантсуо.

Однако, как отмечают представители оппозиционных партий, решение о принятии поправок является несогласованным. Более того, члены оппозиционных партий Габона, обвинили главу конституционного суда в нелегитимности действии.

Напомним, что Али Бонго Ондимба был госпитализирован три недели назад в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд.

Конституционным судом уже было дано разрешение вице-президенту Гамбии Пьеру-Клаверу Маганге Мусавоу организовать и возглавить сессию Совета министров страны.