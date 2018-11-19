Украина обсуждает с США вопрос о закупке летального оружия — МИД Украины

Галифакс, Канада, , 09:34 — REGNUM Украина ведёт переговоры с США о покупке партии летального оружия, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин 18 ноября на форуме по международной безопасности в Галифаксе, сообщило издание Defence News.

Климкин отметил, что наличие американского оружия психологически давит на защитников Донбасса. Наличие у Украины американских противотанковых комплексов Javelin якобы вынудило Народную милицию ДНР и ЛНР отвести танки подальше от линии соприкосновения.

По мнению министра, приоритетным для Украины является наращивание сил на Азовском море.

Напомним, в декабре 2017 года США продали на Украину 210 противотанковых ракет Javelin с условием, что оружие не будет применяться против Донбасса. Отметим, что отвод бронетехники от линии соприкосновения предусмотрен Минскими соглашениями, которые Украина упорно игнорирует.

Читайте также: Американские ПТРК Javelin, переданные Украине, не работают

Ранее стало известно о закупке Украиной шести ударных турецких беспилотников, которые ВСУ намерены использовать против Донбасса.

А также: Украина закупила шесть ударных турецких дронов — СМИ