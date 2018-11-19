Сейшелы помогут Эфиопии развивать туристический сектор

Аддис-Абеба, , 22:08 — REGNUM Президент Эфиопии Сахлеуорк Зэуде встретилась со своим коллегой — президентом Сейшельских Островов — Дэнни Фором. Стороны провели переговоры по вопросам укрепления сотрудничества между странами, договорившись о том, что Сейшелы будут делиться с Эфиопией своим опытом в успешном развитии туризма в стране. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Президент Форе заявил, что Сейшельские Острова будут продолжать работать над укреплением тесных связей между странами. А г-жа Зэуде в свою очередь отметила, что Эфиопия хочет извлечь уроки из опыта Сейшельских Островов в целях развития сектора туризма, поскольку Сейшелы известны на весь мир своей эффективной туристической отраслью.