Африканский союз принял итоговую резолюцию по Африканскому Рогу

Аддис-Абеба, , 10:58 — REGNUM Согласно заявлению, опубликованному Комиссией Африканского союза (КАС), переговоры в рамках сессии 11-й внеочередной сессии Ассамблеи глав государств и правительств, помимо принятия резолюции о проведении институциональных реформ в рамках самой организации, затронули обсуждение деятельности стран Африканского Рога (Эфиопии, Сомали и Эритреи) в стабилизации ситуации в регионе, в котором, по мнению АС, страны добились значительного успеха.

Многие эксперты выразили надежду, что принятые АС к осуществлению реформы будут и дальше способствовать укреплению мира на континенте в целом и в регионе Африканского Рога в частности. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс The Ethiopian Herald.

Эксперт Института стратегических исследований Эфиопии Абебе Айнете сообщил, что помощь АС, как финансовая, так и техническая, имеет решающее значение для укрепления мира в регионе Африканского Рога и укрепления текущих достижений.

Повестка дня переговоров по странам Рога в основном касалась деятельности Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР), так как у него есть своя интеграционная программа, включающая, к примеру, создание восточноафриканских резервных сил. По мнению эксперта, у АС есть серьезные возможности, чтобы продвинуть идею создания такого регионального блока и чтобы реализовать его с технической и финансовой стороны.

В повестке дня реформ в области экономического развития также находился вопрос формирования дружественных отношений между Эфиопией и Эритреей с целью укрепления межрегиональных связей.