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Правительство Японии хочет от Путина большей ясности

Политика

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии заявил, что суверенитет над двумя Курильскими островами будет зависеть от дальнейших переговоров, а не от декларации

Токио, 19 ноября 2018, 14:28 — REGNUM  Генеральный секретарь Кабинета Министров Японии Ёсихидэ Суга отметил, что, несмотря на признание президентом России Владимиром Путиным юридической силы Советско-японской декларации 1956 года, по-прежнему неясно, на каких основаниях будут переданы острова и какая страна будет иметь над ними суверенитет. Об этом говорил и сам президент России. Об этом сообщает японская новостная газета «Майнити Симбун». Ранее на саммите АСЕАН Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ начать переговоры по территориальному вопросу на основе Советско-японской декларации 1956 года, на что Абэ согласился.

«Подписание мирного договора должно стать базой для решения дальнейшей судьбы двух островов в соответствии с декларацией», — считает секретарь. Он также заявил, что лидеры встретятся на саммите G20 в Аргентине и Абэ посетит Россию в начале 2019 года.

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Зарубежная хроника
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