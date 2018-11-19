Правительство Японии хочет от Путина большей ясности

Токио, , 14:28 — REGNUM Генеральный секретарь Кабинета Министров Японии Ёсихидэ Суга отметил, что, несмотря на признание президентом России Владимиром Путиным юридической силы Советско-японской декларации 1956 года, по-прежнему неясно, на каких основаниях будут переданы острова и какая страна будет иметь над ними суверенитет. Об этом говорил и сам президент России. Об этом сообщает японская новостная газета «Майнити Симбун». Ранее на саммите АСЕАН Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ начать переговоры по территориальному вопросу на основе Советско-японской декларации 1956 года, на что Абэ согласился.

«Подписание мирного договора должно стать базой для решения дальнейшей судьбы двух островов в соответствии с декларацией», — считает секретарь. Он также заявил, что лидеры встретятся на саммите G20 в Аргентине и Абэ посетит Россию в начале 2019 года.