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В Японии будет отменено рассмотрение закона о новом статусе иностранцев

Политика

В Японии законопроект о расширении приема иностранных рабочих может быть не принят

Токио, 19 ноября 2018, 09:45 — REGNUM  Правящая коалиция Японии была обвинена оппозицией в ошибочных результатах опроса иностранных рабочих, которые работают в Японии. Это выявил исполнительный Комитет по судебным делам Палаты представителей. Ожидается, что оппозиция отклонит рассмотрение законопроекта о новом статусе иностранных рабочих на пленарном заседании парламента 20 ноября.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», председатель Палаты представителей из правящей Либерально-демократической партии Японии Ясухиро Ханаси продолжил подготовку к обсуждению законопроекта, несмотря на выявленные ошибки.

По этой причине основная оппозиционная Конституционно-демократическая партия потребовала его немедленной отставки и заявила о том, что отклонит законопроект. Новый закон о статусе иностранцев, работающих в Японии, который предполагает работу в стране по визе сроком до 5 лет, должен был вступить в силу уже в начале 2019 года.

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Зарубежная хроника
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