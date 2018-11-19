Глава Индонезии встретился с премьер-министром Соломоновых островов

Порт-Морсби, , 09:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел встречу с премьер-министром Соломоновых островов Риком Хоуенипвелой в кулуарах 26-го саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея, сообщает Liputan6.

«Надеюсь, Индонезии будет предоставлена возможность внести свой вклад в развитие экономики Соломоновых островов», — заявил президент в Порт-Морсби.

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По словам Джоко Видодо, Индонезия заинтересована в сотрудничестве с государством Соломоновы острова в области пальмового масла и рыбного хозяйства.

«Я призываю индонезийские компании развивать производство пальмового масла на Соломоновых островах», — заявил Джоко Видодо.

В области туризма Индонезия готова помочь правительству Соломоновых островов развивать экотуризм.

«Индонезия также готова налаживать двустороннее сотрудничать в области морской политики, особенно в сфере развития прибрежных районов и борьбы со стихийными бедствиями», — подчеркнул глава Индонезии.

«Я высоко ценю позицию государства Соломоновы острова, которое поддерживает территориальную целостность Индонезии. Я ценю мнение Его Величества о событиях в Папуа», — отметил президент в ходе двусторонней встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках саммита АТЭС президент Индонезии встретился с главой КНР, премьер-министрами Папуа — Новой Гвинеи и Соломоновых островов.

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