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Япония и Австралия договорились о сотрудничестве в сфере безопасности

Политика

Премьер-министр Японии и его австралийский коллега договорились об углубленном сотрудничестве в сфере безопасности

Япония и Австралия договорились о сотрудничестве в сфере безопасности
Jon Southcoasting
Рукопожатие

Токио, 19 ноября 2018, 15:38 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудили двустороннее соглашение по безопасности. Основным пунктом соглашения будет определение правового статуса Сил самообороны Японии в Австралии и австралийских Сил обороны в Японии.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», соглашение послужит импульсом для дальнейшей активизации сотрудничества в сфере безопасности не только на суше, но и на море.

«Япония и Австралия будут углублять свое особое стратегическое партнерство, чтобы реализовать общее видение свободного, открытого и безопасного Индо-Тихоокеанского региона», — сказал премьер-министр Японии на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Дарвине, Австралия.

Моррисон также отметил, что для Австралии поддержание безопасности на море имеет особое значение.

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Зарубежная хроника
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