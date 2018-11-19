В Казахстане обсуждают духовную модернизацию тюркского мира

Туркестан, Казахстан, , 09:24 — REGNUM В Туркестане открылась международная научно-теоретическая конференция «Священный Туркестан и духовная модернизация тюркского мира», сообщили 19 ноября в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Конференция проходит при поддержке Тюркского совета и Международного казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави. В рамках мероприятия проходят заседания секций «Священные места тюркского мира», «Великие личности тюркского мира» и «Тюркские языки и письменность».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября участники XI саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств подписали совместную декларацию. В рамках саммита Венгрия была наделена статусом наблюдателя в Совете.

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