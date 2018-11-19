Косовская оппозиция болезненно отреагировала на встречу Путина и Тачи

Приштина, , 15:35 — REGNUM В интервью для РТК лидер косовского движения за самоопределение Альбин Курти заявил, что встретившись с президентом России Владимиром Путиным, президент Косово Хашим Тачи помог последнему вновь утвердить свое влияние на Балканах:

«Произошедшая встреча с Путиным — это дурная весть не только для Косово, но и для всего региона в целом. Путин пытается вернуться на Балканы. Джуканович и Заев уже поняли это. Он уже отбил одного нашего человека — президента, но пытается вернуть весь регион. Мы не должны изменять нашим союзникам, США и Германии. Тачи же грубо попрал границу дозволенного».

Напомним, президенты Косово и России встретились в Париже, на мероприятиях, посвященных столетней годовщине завершения Первой мировой войны. Путин подтвердил, что позиция России по отношению к Косово может измениться после урегулирования отношений между Косово и Сербией.