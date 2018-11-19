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Греция не смогла убедить Европарламент, что в Албании нарушают права греков

Политика

Попытки Греции вынести на обсуждение в Европарламенте вопрос о положении греческого меньшинства в Албании провалились

Греция не смогла убедить Европарламент, что в Албании нарушают права греков
Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР
Глас вопиющего в пустыне

Тирана, 19 ноября 2018, 11:00 — REGNUM  Депутат Европарламента от Греции Нотис Мариас предложил Европарламенту вынести на обсуждение вопрос о нарушении прав греческого меньшинства в Албании в связи с ликвидацией греческого гражданина Константина Кацифаса албанскими спецслужбами. Однако данное предложение было отклонено.

Как сообщает албанское новостное агентство «БалканВеб», против данного предложения проголосовало 200 депутатов, в то время как за — лишь 48.

Греческая сторона утверждала, что события, случившиеся 28 октября в селе Булярат в округе Гирокастра на юге Албании, являются нарушением прав греческого меньшинства в Албании. Но, несмотря на требование Греции вынести этот вопрос на повестку обсуждения, в Европарламенте сочли это неуместным.

Напомним, 28 октября, в день, когда отмечается национальный греческий праздник Охи, в селе Булярат на юге Албании был убит греческий гражданин Константин Кацифас, открывший огонь из автомата по полицейским. Данный случай послужил поводом для антиалбанской кампании в греческих СМИ. На похороны Кацифаса в Булярате прибыли несколько тысяч человек и организовали после церемонии сепаратистский митинг.

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Зарубежная хроника
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