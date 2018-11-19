Греция не смогла убедить Европарламент, что в Албании нарушают права греков

Тирана, , 11:00 — REGNUM Депутат Европарламента от Греции Нотис Мариас предложил Европарламенту вынести на обсуждение вопрос о нарушении прав греческого меньшинства в Албании в связи с ликвидацией греческого гражданина Константина Кацифаса албанскими спецслужбами. Однако данное предложение было отклонено.

Как сообщает албанское новостное агентство «БалканВеб», против данного предложения проголосовало 200 депутатов, в то время как за — лишь 48.

Греческая сторона утверждала, что события, случившиеся 28 октября в селе Булярат в округе Гирокастра на юге Албании, являются нарушением прав греческого меньшинства в Албании. Но, несмотря на требование Греции вынести этот вопрос на повестку обсуждения, в Европарламенте сочли это неуместным.

Напомним, 28 октября, в день, когда отмечается национальный греческий праздник Охи, в селе Булярат на юге Албании был убит греческий гражданин Константин Кацифас, открывший огонь из автомата по полицейским. Данный случай послужил поводом для антиалбанской кампании в греческих СМИ. На похороны Кацифаса в Булярате прибыли несколько тысяч человек и организовали после церемонии сепаратистский митинг.