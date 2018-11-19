Сербия бойкотирует заседания ЦЕАСТ в Приштине из-за введенных Косово пошлин

Приштина, , 09:36 — REGNUM Заместитель премьер-министра Сербии Расим Ляич сообщил о том, что Сербия и Босния и Герцеговина не будут принимать участие в рабочих в рабочих заседаниях ЦЕАСТ (Центрально Европейская ассоциация свободной торговли) в Приштине 20 и 21 ноября. Также обе страны не пришлют представителей на совещание министров ЦЕАСТ, которое также пройдет в Приштине 3 декабря.

Как сообщает косовское новостное агентство «КосоваПресс», это решение было принято Ляичем после телефонного разговора с министром внешней торговли Боснии и Герцеговины Мирко Шаровичем.

«Бессмысленно прятать головы в песок и вести себя так, как будто ничего не произошло. Введение Косово 10-процентного тарифа на товары из Сербии и БиГ — это самый глубокий кризис в истории ЦЕАСТ», — заявил Ляич.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что общая цель Сербии и БиГ заключается в том, чтобы поднять массы в Косово, а затем «начать переговоры не только об устранении не таможенных барьеров, но и о действительном создании единого экономического пространства в этой части Европы».

С момента введения дополнительного тарифа в размере 10% на товары, ввозимые в Косово из Сербии, импорт этих товаров сократился вдвое.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай не исключает возможности дополнительного увеличения тарифов на сербские товары.