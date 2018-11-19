Камбоджа не пустит к себе иностранные базы — премьер-министр Хун Сен

Пномпень, , 09:02 — REGNUM Власти Камбоджи никогда не согласятся на развертывание иностранной базы на своей территории, заявил 19 ноября премьер-министр страны Хун Сен, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на фоне появившейся ранее информации о том, что Китай стремится создать базу своего ВМФ в провинции Кахконг.

«С кем должны, с точки зрения Камбоджи, воевать иностранные военнослужащие?» — указал он.

«Мне не нужно, чтобы иностранцы воевали на территории Камбоджи, как это было в прошлом. Камбоджа также не позволит использовать себя в качестве места борьбы идеологий или для испытания оружия», — добавил он.

Напомним, 15 ноября издание Asia Times со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах сообщило, что Пекин с 2017 года добивается создания на территории Камбоджи базы для своих ВМС, на которой планируется разворачивание сторожевых кораблей, эсминцев и других кораблей Народно-освободительной армии Китая.