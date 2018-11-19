Китайский лидер впервые за 13 лет прибыл в Бруней

Бандар-Сери-Бегаван, , 08:59 — REGNUM Китайский лидер прибыл 18 ноября в Бруней с официальным визитом впервые за 13 лет, сообщает агентство Синьхуа.

Председатель КНР Си Цзиньпин был тепло встречен высокопоставленными чиновниками Брунея в аэропорту столицы страны Бандар-Сери-Бегаване. От имени китайского руководства и китайского народа Си выразил искреннее приветствие и пожелал всего наилучшего властям и народу Брунея.

Он подчеркнул, что страны являются близкими соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами, которые доверяют друг другу. С момента установления дипломатических отношений 27 лет назад, страны относились друг к другу как равный к равному. При этом председатель Си выразил надежду на дальнейшее развития двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин направился с официальными визитами в Папуа — Новую Гвинею, Бруней и Филиппины в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС), которое продлится с 15 по 21 ноября.

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