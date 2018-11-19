Лишь половина заявившихся на пост главы Приморья дошла до регистрации

Владивосток, , 08:56 — REGNUM 18 ноября в избиркоме Приморского края завершился приём документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Из 22 человек документы собрали и подали лишь 11 кандидатов — половина от заявившихся ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии.

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На выборы губернатора Приморья в крайизбирком пакеты документов для регистрации доставили 11 кандидатов. Из самовыдвиженцев заявились: Олег Кожемяко, Андрей Ищенко, Павел Михальченков, Виктор Васильев, Александр Коваленко.

Кандидаты от партий: депутат думы Владивостока Роза Чемерис от партии «За женщин России», от ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко, от партии «Зеленые» экс-замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь, от «Партии роста» глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко, от «Патриотов России» — пенсионер-силовик Игорь Степаненко, Виктор Старицин от «Коммунистической партии социальной справедливости».

Уже есть и кандидат на пост губернатора Приморья — комиссия зарегистрировала Розу Чемерис.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Приморья состоятся 16 декабря, всего кандидатов было 21 человек: 11 из них — самовыдвиженцы, 10 — представители политических партий.