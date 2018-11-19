Понедельник, 19 Ноября 2018 года
09:27:43 МСК

Саммит АТЭС: лидеры стран обсудили возможности концепции инклюзивного роста

Политика

Одной из тем встречи лидеров стран АТЭС стало обсуждение возможностей концепции инклюзивного роста через цифровые технологии

Порт-Морсби, 19 ноября 2018, 09:21 — REGNUM  На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2018 года в Папуа-Новая Гвинея лидеры государств обсудили возможности концепции инклюзивного, устойчивого, роста, сообщает Antaranews.

В рамках саммита состоялось обсуждение темы «инклюзивный рост через цифровое будущее».

Издание отмечает, что Индонезия надеется на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках АТЭС, содействуя экономической открытости, а также поощряя инклюзивный экономический рост.

Напомним, единого определения концепции инклюзивного роста не существует. Всемирный банк определяет инклюзивный рост как высокий и устойчивый рост экономики, где важным условием является сокращение бедности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Саммит АТЭС в Папуа-Новая Гвинея
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить