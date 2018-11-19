Саммит АТЭС: лидеры стран обсудили возможности концепции инклюзивного роста

Порт-Морсби, , 09:21 — REGNUM На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2018 года в Папуа-Новая Гвинея лидеры государств обсудили возможности концепции инклюзивного, устойчивого, роста, сообщает Antaranews.

В рамках саммита состоялось обсуждение темы «инклюзивный рост через цифровое будущее».

Издание отмечает, что Индонезия надеется на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках АТЭС, содействуя экономической открытости, а также поощряя инклюзивный экономический рост.

Напомним, единого определения концепции инклюзивного роста не существует. Всемирный банк определяет инклюзивный рост как высокий и устойчивый рост экономики, где важным условием является сокращение бедности.