Понедельник, 19 Ноября 2018 года
09:31:19 МСК

США и Южная Корея определились со сроками встречи по КНДР

Политика

Встреча специалистов рабочей группы состоится в Вашингтоне в ходе визита спецпредставителя Южной Кореи

Сеул, 19 ноября 2018, 08:50 — REGNUM  На текущей неделе пройдет заседание рабочей группы экспертов США и Южной Кореи по ситуации в КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По сведениям источников издания, встреча специалистов рабочей группы состоится в Вашингтоне в ходе визита спецпредставителя Южной Кореи Ли До Хуна. Соединенные Штаты на заседании будет представлять спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон не будет требовать от Пхеньяна списка ядерных объектов и вооружений до проведения второго саммита лидеров двух стран, который должен состояться уже в начале 2019 года.

Читайте также: США не будут требовать списка ядерных объектов КНДР до нового саммита

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Южная Корея
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить