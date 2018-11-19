США и Южная Корея определились со сроками встречи по КНДР

Сеул, , 08:50 — REGNUM На текущей неделе пройдет заседание рабочей группы экспертов США и Южной Кореи по ситуации в КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По сведениям источников издания, встреча специалистов рабочей группы состоится в Вашингтоне в ходе визита спецпредставителя Южной Кореи Ли До Хуна. Соединенные Штаты на заседании будет представлять спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон не будет требовать от Пхеньяна списка ядерных объектов и вооружений до проведения второго саммита лидеров двух стран, который должен состояться уже в начале 2019 года.

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