Киевляне оценили деятельность Кличко на посту мэра

Киев, , 08:39 — REGNUM Подавляющее большинство жителей украинской столицы считают неудовлетворительной работу нынешней киевской администрации и лично мэра Виталия Кличко. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NewsOne.

Отмечается, что зрителям канала был предложен вопрос, успешно или нет справляется Виталий Кличко с функционалом градоначальника. В результате из 7850 позвонивших 95% назвали деятельность мэра Киева «провальной», а его команду — «бедой для города».

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киеву приходится слишком много средств тратить на подогрев и транспортировку горячей воды, а также на содержание сети. Градоначальник продолжает продвигать свою мысль о том, что украинской столице совершенно не нужна централизованная система горячего водоснабжения.

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