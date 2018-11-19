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Чума свиней вспыхнула сразу в четырех провинциях Китая

Политика

На одной из ферм Шанхая 50 свиней оказались инфицированы, из них 11 животных погибли

Чума свиней вспыхнула сразу в четырех провинциях Китая
Jai79
Свинья

Пекин, 19 ноября 2018, 08:27 — REGNUM  В Китае подтвержден еще несколько очагов африканской чумы свиней сразу в нескольких регионах, сообщили в Министерстве сельского хозяйства стране, передает агентство Синьхуа.

На одной из ферм Шанхая 50 свиней оказались инфицированы, из них 11 животных погибли. Вспышка также зарегистрирована в провинциях Цзянси, Юньнань и Сычуань, где по меньшей мере 23 свиньи погибли. Местные власти предпринимают все необходимые меры для того, чтобы держать ситуацию под контролем.

С середины августа вирус был зафиксирован в провинциях Ляонин, Хубэй, Цзянсу, Аньхой, Хунань, Гуйчжоу, Юаньнань, Хэйлунцзян, Хэнань и Внутренней Монголии.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще в двух провинциях Китая зафиксированы вспышки африканской чумы свиней

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Чума свиней
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