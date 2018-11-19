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Стала известна дата очередной встречи по урегулированию ситуации в Сирии

Политика

Встреча пройдет 28-29 ноября

Астана, 19 ноября 2018, 08:16 — REGNUM  Очередная международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане 28−29 ноября, заявил 19 ноября журналистам глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Страны — гаранты астанинского процесса — Россия, Турция и Иран — договорились о проведении очередной, одиннадцатой международной встречи высокого уровня по Сирии 28−29 ноября», — заявил Абдрахманов.

По его словам, на встречу также приглашены в качестве наблюдателей ООН и Иордания.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Казахстана состоялись девять раундов переговоров между представителями сирийской оппозиции и правительства Сирии. В переговорах участвуют страны-гаранты: Россия, Иран и Турция, которые обеспечивают реализацию достигнутых договоренностей.

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Мирное урегулирование в Сирии
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