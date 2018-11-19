На Западе опасаются возвращения российских баз на Кубу — СМИ

Лондон, , 07:53 — REGNUM Потенциальная возможность возвращения на Кубу российских военных баз не может не тревожить руководства западных стран. Об этом пишет британская Daily Star.

Ссылаясь на мнение экспертов Джеймстаунского фонда, издание пишет о том, что возвращение российских военных в радиоэлектронный центр в Лурдесе «удвоит, а не просто значительно повысит возможности России по контролю за деятельностью США в Карибском море».

По мнению экспертов, такие действия Москвы могут стать ответом на выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах среднего и малого радиуса действия (ДРСМД).

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Кубой постоянно фигурирует в повестке дня, но является слишком чувствительной для публичного обсуждения.

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