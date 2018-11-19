Украинские раскольники попытаются объединиться в декабре — СМИ

Киев, , 07:48 — REGNUM Объединительный собор украинских раскольничьих организаций, на котором попытаются создать новую украинскую автокефальную православную церковь, перенесён на 9−10 декабря, сообщило издание «Левый берег» со ссылкой на собственные источники в церковных кругах.

Ранее собор планировали провести 21−22 ноября, однако из-за сложности подготовки мероприятие было перенесено на более поздний срок.

Декабрь 2018 года — уже третья дата проведения объединительного собора. Сначала его планировали провести в октябре, затем в конце ноября 2018 года.

Напомним, в Константинопольском патриархате рассказали, что патриарх Варфоломей пока что не готов предоставить томос об автокефалии украинским раскольникам, поскольку опасается гонений на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата.

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