В Ханое Медведев и премьер Вьетнама проводят переговоры

Ханой, , 07:36 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев находится во Вьетнаме с официальным двухдневным визитом. В настоящее время в правительстве Вьетнама проходят переговоры Медведева с его вьетнамским коллегой Нгуеном Суан Фуком.

Планируется, что стороны затронут такие темы, как инвестиции, промышленность, энергетика и торговля, передаёт телеканал «Звезда». В частности, будут обсуждаться вопросы увеличения доли расчётов в национальных валютах, крупные совместные проекты в различных сферах.

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Также Медведев и Суан Фук обсудят проведение года России во Вьетнаме и Вьетнама в России, приуроченные к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами и к 25-летию подписания ими договора о дружбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского правительства находился с визитом в Папуа — Новой Гвинеи, где он вместе с премьером Вьетнама участвовал в саммите АТЭС.

Предыдущая встреча председателя правительства РФ с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком состоялась в ноябре 2017 года на полях 12-го Восточноазиатского саммита в Маниле. Стороны отметили необходимость дальнейшего развития отношений и всеобъемлющего стратегического партнёрства, в частности, в сфере торговли и экономики, научно-технологической и гуманитарной сферах.