Япония намерена развивать экономические связи с Россией

Токио, , 07:27 — REGNUM Японские власти намерены наращивать усилия для развития торгово-экономических связей с Россией, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Об этом пишет 19 ноября United News of India.

В ходе заседания российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству министр правительства Японии подчеркнул, что «будет прилагать все усилия для конкретизации и усовершенствования плана укрепления торгово-экономических связей» между Токио и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что власти России не намерены заключать «сепаратную сделку» с Японией о передачи Курильских островов. По его словам, для решения разногласий между Москвой и Токио потребуется компромисс, который учитывает интересы обеих сторон.

Читайте также: Песков исключил автоматическую передачу Курильских островов Японии