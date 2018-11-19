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Япония намерена развивать экономические связи с Россией

Политика

Министр правительства Японии подчеркнул, что будет прилагать все усилия в работе над планом укрепления торгово-экономических связей между двумя странами

Токио, 19 ноября 2018, 07:27 — REGNUM  Японские власти намерены наращивать усилия для развития торгово-экономических связей с Россией, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Об этом пишет 19 ноября United News of India.

В ходе заседания российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству министр правительства Японии подчеркнул, что «будет прилагать все усилия для конкретизации и усовершенствования плана укрепления торгово-экономических связей» между Токио и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что власти России не намерены заключать «сепаратную сделку» с Японией о передачи Курильских островов. По его словам, для решения разногласий между Москвой и Токио потребуется компромисс, который учитывает интересы обеих сторон.

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Российско-японские отношения
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