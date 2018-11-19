Президент Германии отправляется с трехдневным визитом в ЮАР

Берлин, , 07:25 — REGNUM 19 ноября федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер начинает трехдневный государственный визит в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), сообщает агентство Deutsche Presse Agentur.

Перед лицом глобальных вызовов в виде торговых конфликтов, изменения климата и миграционного кризиса Германия полагается на более тесное сотрудничество с этой африканской страной-партнером. ЮАР — единственное государство на африканском континенте, входящее в «большую двадцатку» ведущих промышленных и развивающихся экономик. Переговоры Штайнмайера начнутся в Йоханнесбурге, а вечером продолжатся в Кейптауне.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября на африканской земле был открыт новый лагерь немецкого бундесвера — в столице Нигерии Ниамее. В его открытии приняла участие министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

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