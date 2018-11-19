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Обещания властей Украины подобны афёрам Алисы и Базилио — депутат Рады

Политика

Нардеп напомнил, что любое сооружение следует строить по чертежам, а на Украине на сегодняшний день «чертеж» государственного строительства отсутствует

Обещания властей Украины подобны афёрам Алисы и Базилио — депутат Рады
Цитата из т/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР
Лиса Алиса и кот Базилио

Киев, 19 ноября 2018, 07:12 — REGNUM  Обещания киевских властей подобны аферам лисы Алисы и кота Базилио из детской книги про Буратино, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, несмотря на заверения властей, на Украине происходят катастрофические изменения в самых разных сферах — от топливно-энергетического комплекса до сельского хозяйства и бизнеса.

«Нельзя бесконечно верить вот в это, как знаете, как лиса Алиса и кот Базилио, когда они бесконечно рассказывают: вот у нас растёт дерево, сейчас всё вырастет. У вас ничего не растёт у дураков, понимаете?» — подчеркнул Рабинович.

Также нардеп напомнил, что любое сооружение следует строить по чертежам, а на Украине на сегодняшний день «чертеж» государственного строительства отсутствует.

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Как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель украинской парламентской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил о поддержке кандидата в президенты Вадима Рабиновича — руководителя партии «За жизнь».

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Политическая жизнь Украины
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