«Беспощадностью и прощением»: Кургинян рассказал, как России победить

Москва, , 05:27 — REGNUM Русским известен и суд, и милость, умение прощать и беспощадность ведения войны, поэтому Украине необходимо опамятоваться, как и самим русским, и понять, что никакого вхождения в Запад не будет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

"Перед 1945 годом Черчилль, прежде всего, но не он один, настаивал на окончательном расчленении Германии на множество частей, на то, что Германии быть не должно, что немецкий народ опозорился так, что он не может быть дальше участником европейского процесса и так далее. А был другой человек, который сказал, что «гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается», и Германия была сохранена», — заявил политолог.

По его словам, это вовсе не означает, что, когда русские штурмовали Одер и проводили прочие военные операции во время Великой Отечественной войны, не был применен весь спектр необходимых военных средств подавления и уничтожения противника.

«Мы всегда во всех случаях будем сочетать вот эту особую русскую способность прощать и беспощадность войны. Только сочетание этих двух вещей даст нам итоге победу. И, кроме украинцев, следует еще опамятоваться и нам, и понять, что никакого вхождения никуда не будет и нам надо выстаивать, опираясь на то, что мы умеем. Мы умеем и быть беспощадными, и прощать. Мы знаем, что такое суд и что такое милость. Сочетанием этих двух вещей мы победим!» — закончил мысль эксперт.

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