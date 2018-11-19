Кургинян: Без окончательного отказа от вхождения в Запад России не выстоять

Москва, , 05:11 — REGNUM Россия до сих пор не перешла на рельсы обособления и отстаивания своей самости в условиях нарастающего внешнеполитического давления, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

"Мы до сих пор сами не перешли до конца от философии вхождения в Европу, на Запад, от вхожденчества к обособленчеству и выстаиванию. Мы не очень хорошо понимаем, где мы… Момент насколько трагический, что для того, чтобы выстаивать, нужно, конечно, сменить всю философию, а тогда начнется экономика выстаивания, холодная война выстаивания, идеология выстаивания», — заявил эксперт.

По его словам, Россия слишком медленно переходит на эти рельсы «выстаивания» в ситуации, когда антирусские процессы на внешнеполитической арене развиваются семимильными темпами. При этом все эти процессы, связанные с атакой на Русскую православную церковь со стороны раскольников на Украине и поддерживающего их Константинополя под сурдинку США, только доказывают, насколько велико значение России.

Читайте также: Кургинян: Россия стала Третьим Римом гуманизма и запасным бронепоездом мира

Читайте развитие сюжета: «Беспощадностью и прощением»: Кургинян рассказал, как России победить