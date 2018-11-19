Понедельник, 19 Ноября 2018 года
06:24:13 МСК

Кургинян: Без окончательного отказа от вхождения в Запад России не выстоять

Политика

«Мы до сих пор сами не перешли до конца от философии вхождения в Европу, на Запад, от вхожденчества к обособленчеству и выстаиванию»

Москва, 19 ноября 2018, 05:11 — REGNUM  Россия до сих пор не перешла на рельсы обособления и отстаивания своей самости в условиях нарастающего внешнеполитического давления, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

"Мы до сих пор сами не перешли до конца от философии вхождения в Европу, на Запад, от вхожденчества к обособленчеству и выстаиванию. Мы не очень хорошо понимаем, где мы… Момент насколько трагический, что для того, чтобы выстаивать, нужно, конечно, сменить всю философию, а тогда начнется экономика выстаивания, холодная война выстаивания, идеология выстаивания», — заявил эксперт.

По его словам, Россия слишком медленно переходит на эти рельсы «выстаивания» в ситуации, когда антирусские процессы на внешнеполитической арене развиваются семимильными темпами. При этом все эти процессы, связанные с атакой на Русскую православную церковь со стороны раскольников на Украине и поддерживающего их Константинополя под сурдинку США, только доказывают, насколько велико значение России.

Читайте также: Кургинян: Россия стала Третьим Римом гуманизма и запасным бронепоездом мира

Читайте развитие сюжета: «Беспощадностью и прощением»: Кургинян рассказал, как России победить

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить