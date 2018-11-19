Понедельник, 19 Ноября 2018 года
06:25:55 МСК

Жители Болгарии вышли на улицы из-за высоких цен

Политика

Серьезных инцидентов не было

София, 19 ноября 2018, 04:54 — REGNUM  В болгарских городах продолжаются массовые протесты из-за бедности, высоких цен на бензин и продукты питания. Манифестанты призывают к отставке правительства, сообщает издание Sofia Globe.

18 ноября в Софии протестующие заявили о четырех массовых акциях, митинги также прошли в Пловдиве, Добриче, Габрово и других городах. Участники акций частично блокировали ключевые автомагистрали и дороги, а также контрольно-пропускные пункты на границе с Грецией и Турцией.

Правоохранители сообщают, что серьезных инцидентов в ходе протестов не было. По всей Болгарии такие акции поддержали около 3,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии подал в отставку вице-премьер по экономической и демографической политике Валерий Симеонов. Уходу вице-премьера предшествовал скандал: ранее Симеонов заявил, что матери инвалидов используют «своих якобы больных детей», чтобы манипулировать обществом.

Читайте также: Вице-премьер Болгарии подал в отставку из-за широких протестов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить