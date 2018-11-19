Жители Болгарии вышли на улицы из-за высоких цен

София, , 04:54 — REGNUM В болгарских городах продолжаются массовые протесты из-за бедности, высоких цен на бензин и продукты питания. Манифестанты призывают к отставке правительства, сообщает издание Sofia Globe.

18 ноября в Софии протестующие заявили о четырех массовых акциях, митинги также прошли в Пловдиве, Добриче, Габрово и других городах. Участники акций частично блокировали ключевые автомагистрали и дороги, а также контрольно-пропускные пункты на границе с Грецией и Турцией.

Правоохранители сообщают, что серьезных инцидентов в ходе протестов не было. По всей Болгарии такие акции поддержали около 3,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии подал в отставку вице-премьер по экономической и демографической политике Валерий Симеонов. Уходу вице-премьера предшествовал скандал: ранее Симеонов заявил, что матери инвалидов используют «своих якобы больных детей», чтобы манипулировать обществом.

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