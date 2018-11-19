Кургинян: Украина — это вирус хаоса против России и Европы в руках США

Москва, , 04:53 — REGNUM Украина нужна Соединенным Штатам исключительно, как инструмент для обеспечения их геополитических интересов точно также, как баран нужен тому, кто решил полакомиться шашлыком, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

"Вы им нужны, и это для вас ужасно. А нужны вы, между прочим, не только против России, вы еще нужны против Европы. Тихо-тихо вам скажу на ушко, потому что тут впереди еще большие удовольствия. Поэтому, вы нужны в стратегии хаоса для того, чтобы быть экспортерами хаоса… вы и есть этот вирус хаоса, который теперь хаотически транслируется повсюду», — заявил Кургинян, обращаясь к украинским гостям програмы, не понимающим, в какую ситуацию они себя загнали.

По его словам, для украинского народа нет ничего ужасней, чтобы быть нужным Соединенным Штатам на таких ролях, поскольку это уже приводит к распаду украинского государства, а в дальнейшем сам народ станет «жертвой этой чудовищной нужности».

Как ранее заявлял политолог, Украина — это «дьявол для грязной работы» наподобие известного террориста Осамы бен Ладена, а «сердцем» этого «дьявола» является бандеровский элемент ничтожный по численности, но очень сильный по влиянию.

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