В Йемене хуситы приостановили атаки на арабскую коалицию

Сана, , 04:40 — REGNUM Йеменские мятежники-хуситы объявили о приостановке ракетных ударов и атак беспилотников по силам арабской коалиции. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении движения «Ансар Аллах» говорится, что его сторонники готовятся к более широкому прекращению огня при условии, что возглавляемая Эр-Риядом коалиция хочет мира. Решение о прекращении ударов по коалиции призвано лишить Саудовскую Аравию и её союзников повода продолжать «агрессию или блокаду».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран приостановила наступление на основной портовый город Йемена Ходейду. Решение обусловлено призыввми западных стран к установлению перемирия в преддверии нового раунда мирных переговоров под эгидой ООН.

Читайте также: Коалиция во главе с Эр-Риядом приостановила наступление на Ходейду

Читайте ранее в этом сюжете: В Йемене подсчитали количество разрушенных войной памятников археологии