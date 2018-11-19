Понедельник, 19 Ноября 2018 года
03:19:23 МСК

Британские военные готовятся к «жесткому» Brexit — Sunday Times

Политика

В случае чрезвычайной ситуации власти могут задействовать 10 тыс. военнослужащих

Лондон, 19 ноября 2018, 02:58 — REGNUM  Принятие чрезвычайных мер не исключают британские специалисты по военному планированию в том случае, если Соединенное Королевство покинет Евросоюз без соглашения по Brexit. Об этом со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщает The Sunday Times.

Приказ ускорить подготовку к возможному «жесткому» выходу Британии из ЕС получила группа офицеров, обычно курирующая ход операции Temperer, в рамках которой военные помогают полиции в случае терактов.

Группе из примерно 20 офицеров предстоит продумать меры по поддержанию общественного порядка, снабжению больниц медикаментами и недопущению транспортного коллапса в графстве Кент, где находится паром, соединяющий остров с континентом.

Отмечается, что в случае чрезвычайной ситуации из-за Brexit власти могут задействовать 10 тыс. военных. Из них 1,2 тыс. человек будут нести круглосуточное дежурство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила свой план по Brexit, однако он был раскритикован членами правительства и парламента. Разногласия с главой правительства вынудили некоторых министров подать в отставку.

Читайте также: Европейский союз — инвалид. Кто заменит Лондон?

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй: Альтернатив моему плану выхода из ЕС не существует

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить