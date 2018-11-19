Британские военные готовятся к «жесткому» Brexit — Sunday Times

Лондон, , 02:58 — REGNUM Принятие чрезвычайных мер не исключают британские специалисты по военному планированию в том случае, если Соединенное Королевство покинет Евросоюз без соглашения по Brexit. Об этом со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщает The Sunday Times.

Приказ ускорить подготовку к возможному «жесткому» выходу Британии из ЕС получила группа офицеров, обычно курирующая ход операции Temperer, в рамках которой военные помогают полиции в случае терактов.

Группе из примерно 20 офицеров предстоит продумать меры по поддержанию общественного порядка, снабжению больниц медикаментами и недопущению транспортного коллапса в графстве Кент, где находится паром, соединяющий остров с континентом.

Отмечается, что в случае чрезвычайной ситуации из-за Brexit власти могут задействовать 10 тыс. военных. Из них 1,2 тыс. человек будут нести круглосуточное дежурство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила свой план по Brexit, однако он был раскритикован членами правительства и парламента. Разногласия с главой правительства вынудили некоторых министров подать в отставку.

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