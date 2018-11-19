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«Урок прорыва на Западе нам не почерпнуть» — Проханов

Политика

«Мы ждём мощного русского возрождения, русского чуда»

Москва, 19 ноября 2018, 02:35 — REGNUM  Урок рывка и прорыва Россия не сможет получить у Запада, заявил 18 ноября писатель Александр Проханов в эфире программы «Толстой. Воскресенье».

«Мы все мечтаем о прорыве. Мы ждём мощного русского возрождения, русского чуда. Оно, к сожалению, всё ещё не наступает. Но этот урок рывка, урок прорыва на Западе нам не почерпнуть. Запад остановился и в своей космогонической экспансии, и в своей культурной экспансии. А Восток все время демонстрирует нам примеры своих потрясающих экспромтов», — сказал он.

Проханов обратил внимание, что на Востоке, и, в частности, на саммите АСЕАН, в котором принимал участие президент России Владимир Путин, такие примеры есть. В их числе Малайзия и Сингапур.

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Внешняя политика России
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