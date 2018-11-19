Военный эксперт объяснил роль С-400 во внешней политике России

Москва, , 02:13 — REGNUM Экспорт оружия — это часть внешней политики России, заявил 18 ноября военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

По его словам, поставляя оружие в другие страны, мы демонстрируем качество политики, поскольку «оружие — это часть внешней политики».

«Индия проигнорировала угрозы США и это пример для всех остальных. Турция — страна НАТО. Покупая С-400, проигнорировала угрозы США», — указал Коротченко на изменение политической ситуации благодаря поставкам оружия.

Покупатели С-400 понимают, уверен специалист, что «на основании российского оружия этого класса они получают абсолютный суверенитет. Ничто не дает такой уверенности, кроме как закрыть своё небо от того, что туда влетят «Томагавки» или другое высокоточное оружие».

«Страна, которая покупает российское оружие, связывает свои планы, надежды, внешнюю политику, оборонную политику с Россией как минимум на 30 лет вперёд», — отметил эксперт.

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