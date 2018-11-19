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Медведев начал двухдневный визит во Вьетнам

Политика

В повестку включено рассмотрение реализации крупных совместных проектов

Медведев начал двухдневный визит во Вьетнам
Ночной Ханой

Ханой, 19 ноября 2018, 02:09 — REGNUM  Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом во Вьетнам. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Визит Медведева в Ханой продлится два дня, 18 и 19 ноября. Российский премьер-министр встретится со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, президентом страны Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

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Участники переговоров обсудят актуальную проблематику российско-вьетнамского сотрудничества в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике. В повестку включено рассмотрение реализации крупных совместных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев посетил саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее. Мероприятие было посвящено развитию цифровой экономики в интересах обеспечения устойчивого и всеобъемлющего экономического роста.

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