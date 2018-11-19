На Украине отложили создание новой православной церкви

Киев, , 01:38 — REGNUM Объединяющий собор новой православной церкви Украины, намеченный на 21 ноября, не состоится в силу технических сложностей с его проведением. Об этом со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате и в администрации президента Украины сообщает «Коммерсантъ».

Создание новой православной церкви инициировал президент Петр Порошенко и одобрил Вселенский патриарх Варфоломей. Дату для собора выбрали символическую — день архистратига Михаила, покровителя Киева. Однако догмой дата 21 ноября не является, собор может пройти на две недели позже, отметили в администрации Порошенко. Главное — мирный характер процесса и отсутствие провокаций.

Читайте также: Украина. Готовятся репрессии против церкви

В Константинопольском патриархате пояснили, что патриарх Варфоломей пока не готов предоставить томос на создание автокефальной церкви Украине. Власти в Киеве не могут гарантировать, что в отношении верующих Украинской православной церкви Московского патриархата не возникнет гонений. Подобные обещания звучат, однако реальная ситуация говорит о том, что акции протеста, захваты храмов и насилие не исключены.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине продолжаются попытки узаконить церковный раскол и учредить автокефалию. Однако собор епископов УПЦ однозначно выступил против планов официального Киева и действий патриарха Константинопольского Варфоломея, потворствующего церковному расколу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кривом Роге пытались штурмовать резиденцию митрополита УПЦ