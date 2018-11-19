Очередной караван мигрантов движется из Сальвадора к границам США

Сан-Сальвадор, , 01:15 — REGNUM Группа выходцев из Сальвадора выдвинулась в сторону США 18 ноября. Об этом сообщает портал Prensa Grafica.

Отмечается, что так называемый караван мигрантов стал четвертым, вышедшим из Сальвадора в направлении американской границы. Пересечь её намерены 150 человек.

С конца октября более 3 тыс. человек направились из Сальвадора в США. Мигрантам нужно дойти до Гватемалы, затем пройти территорию Мексики. Несколько групп мигрантов также направляются в США из Гондураса.

Как сообщало ИА REGNUM, американские военные были сосредоточены у границы с Мексикой, чтобы не дать мигрантам перейти рубеж. Президент США Дональд Трамп 17 ноября заявил, что военнослужащие останутся на месте столько, сколько потребуется.

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