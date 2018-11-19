Митинг партии Додона в Молдавии: имя Плахотнюка не называют

Кишинёв, , 00:56 — REGNUM В столице Молдавии Кишиневе 18 ноября прошла акция Партии социалистов (ПСРМ), фактически давшая старт предвыборной кампании ПСРМ на парламентских выборах, намеченных на 24 февраля 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на митинге выступил и президент Игорь Додон, который после избрания президентом приостановил членство в Партии социалистов, но остается ее неформальным лидером.

Сторонников социалистов на акцию организованно привезли на автобусах из всех районов Молдавии. Они прошли маршем по центру Кишинева и провели митинг на центральной площади. Президент Додон в своем выступлении заявил, что терпение его и народа исчерпано, но надо «не поддаваться на провокации» и дождаться победы социалистов на парламентских выборах. Социалисты говорили, что они борются с властью, и что они единственная оппозиция в стране. Правда, имя фактического руководителя Молдавии, лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка в выступлениях на митинге они ни разу не осмелились произнести.

В итоговой резолюции были изложены предвыборные обещания Партии социалистов. Они пообещали поднять в несколько раз зарплаты и пенсии, обеспечить бесплатную медицину и образование, дружить с Россией, вступить в Евразийский экономический союз, присоединить Приднестровье, закрыть офис НАТО в Кишиневе и запретить партии и организации, выступающие за объединение с Румынией.

Президент Додон, отметим, обладает в Молдавии декоративными полномочиями, а вся полнота власти находится в руках олигарха Владимира Плахотнюка — лидера правящей Демпартии, проводящей жесткую антироссийскую политику. Плахотнюк контролирует все ветви власти в Молдавии, в том числе президента Додона.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после следующих парламентских выборов.

Сам Додон ранее заявил о планах создать после парламентских выборов «промолдавскую» правящую коалицию. Один из лидеров Партии социалистов, депутат Владимир Цуркан уточнил, что такая коалиция может быть создана с Демпартией, которая рассорилась с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. Социалисты и Додон также отказались от идеи денонсировать или изменить Соглашение об ассоциации с ЕС. А Демпартия официально провозгласила себя «промолдавской» партией.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия: Партия Додона не получит парламентского большинства