Трамп не стал слушать аудиозапись убийства Хашогги

Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не счел нужным слушать аудиозапись, сделанную в момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Пленка с записью есть в распоряжении американских властей, однако причин для обязательного прослушивания её нет, отметил Трамп. Он пояснил, что его в полной мере проинформировали о содержании записи — речь идет об очень жестокой, ужасающей сцене.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября обозреватель The Washington Post, саудовский журналист Джамаль Хашогги вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и не вышел обратно. Позже власти королевства подтвердили, что Хашогги был убит в результате ссоры с сотрудниками дипмиссии. В рамках дела задержан 21 человек.

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