Владимир Путин: как не войти в нашу историю в тени Никиты Хрущёва

Михаил Демурин, , 00:15 — REGNUM

«Российский государственный деятель» Дмитрий Песков (так его определяет «Яндекс») говорит вещи, которые лишь подтверждают, что серьёзно рассчитывать на статус государственного деятеля ему рановато.

Слышу от него постоянные ссылки на советско-японскую декларацию 1956 года, и поражаюсь: ну ладно МИД, у него несколько другие задачи, но помощники-то нашего президента должны думать о его реноме! Неужели они не понимают, что, сделай наш президент что-то в отношениях с Японией на основе этой сырой и не просчитанной наперёд декларации 1956 года, ‑ и Владимир Путин навсегда останется в истории накрепко связанным с именем Никиты Хрущёва? Прямо скажем, незавидная перспектива! Стоило бы, на мой взгляд, наоборот, подумать, как такого ни в коем случае не допустить.

Далее Песков заявляет, что отсутствие мирного договора является для Японии «неким ограничителем», который, по его словам, не даёт задействовать весь потенциал отношений двух стран. А нам-то, в России, какое дело до того, что их, японцев, «ограничивает»? Хотят работать на Курилах, пусть сами над тем, как снять свои ограничения, думают.

И потом: разве кроме Японии некого больше привлечь к работе на нашем Дальнем Востоке, в частности на Курильских островах? А Китай, Филиппины, Индонезия, Малайзия, Вьетнам и прочие страны Юго-Восточной Азии? Да мало ли кто ещё!

Кстати, о Китае. Зачем приводить ссылку на историю отношений с ним? Российско-китайский реальный территориальный спор был производным от трактовки международного права: от того, как по этому праву должна проходить граница по рекам — по фарватеру или по одному из берегов. В случае с Японией речь идёт о перекройке итогов Второй мировой войны, о том, как помочь Токио поменять безоговорочную капитуляцию на достойный мирный договор.

Одним словом, слишком слабая аргументация и слишком много одновременных накладок, чтобы я поверил, что всё это вместе взятое имеет целью «улучшение отношений» с одной отдельно взятой второстепенной страной Запада.

Значит, разговор о Курилах ведётся в более широком контексте и с кем-то более значимым, чем Синдзо Абэ. Но тогда тем более надо твердо стоять на основах исторического долга: не ты отвоевал, не тебе и отдавать.

Зачем же Россия хочет помочь Японии в замене её, Японии, безоговорочной капитуляции на достойный мирный договор, не достойный нашего народа-победителя?