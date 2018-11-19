В Польше говорят о войне, в Японии – о Курилах: Радио REGNUM

Москва, 19 ноября 2018, 08:00 — REGNUM
- Польша нагнетает ситуацию вокруг «Северного потока — 2»;
- Автоматическая передача Курил Японии исключена;
- Киев против кандидата России на должность главы Интерпола;
- Берлину посоветовали найти новых союзников;
- В Подмосковье несколько дней горит свалка ТБО.
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