В Польше говорят о войне, в Японии – о Курилах: Радио REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/878.

Читайте ранее в этом сюжете: Народ держится: как ему это удаётся и на сколько его хватит. Радио REGNUM