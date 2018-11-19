Названы успехи Порошенко в создании анти-русского государства

Москва, , 00:18 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко создает анти-русское государство и добился в этом успехов, заявил 18 ноября писатель Александр Проханов в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Порошенко почти покончил с русским языком, создал тотальную информационную машину, которая перемолола прорусские настроения и создает русофобскую Украину. Порошенко восстановил силу и мощь украинской армии, добился снабжения этой армии американским оружием. Порошенко добился постоянного спонсирования их экономики. На народ ему наплевать, но экономика живет, действует», — сказал он.

Ведущий программы, вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой возразил Проханову, показав свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины, где Порошенко обходит даже актёр Владимир Зеленский.

«Американцев это не интересует. Их интересует автокефальная церковь. Эта церковь войдет в натовский контекст. Если будет затеяна крупномасштабная война Украины с Донбассом, а значит и с Россией, это будет церковь войны», — считает писатель.

Он отметил, что Русская православная церковь «в этом отношении робкая» и не поддержала Донбасс.

«Не нужно заблуждаться. Нам нужно готовиться к очень жестким результатам. Нам нужно готовиться, что на границах с Россией и на глазах у нас возникает анти-русское тоталитарное государство. И препятствием этому является Донбасс», — уверен Проханов.

По его словам, Донбасс сейчас «сражается за нас с вами — это наш форпост против будущего натовского плацдарма на Украине».

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