Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

Тель-Авив, Израиль, , 22:59 — REGNUM Должность министра обороны Израиля занял действующий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил сам политик во время телевизионного обращения из здания Минобороны в Тель-Авиве.

«Я вступаю в (новую) должность», — сказал Нетаньяху, выступление которого транслировали местные телеканалы.

Напомним, пост главы Минобороны Израиля освободился 14 ноября после отставки Авигдора Либермана.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября 2018 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале серии экстренных консультаций, посвященных проблеме возможного коалиционного кризиса.

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