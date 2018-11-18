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Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

Политика

Пост главы Минобороны Израиля освободился 14 ноября после отставки Авигдора Либермана

Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Тель-Авив, Израиль, 18 ноября 2018, 22:59 — REGNUM  Должность министра обороны Израиля занял действующий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил сам политик во время телевизионного обращения из здания Минобороны в Тель-Авиве.

«Я вступаю в (новую) должность», — сказал Нетаньяху, выступление которого транслировали местные телеканалы.

Напомним, пост главы Минобороны Израиля освободился 14 ноября после отставки Авигдора Либермана.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября 2018 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале серии экстренных консультаций, посвященных проблеме возможного коалиционного кризиса.

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