Макрон: «Европа должна стать сильнее и самостоятельнее»

Берлин, , 22:30 — REGNUM Европе, в центре которой находится «германо-французская команда», необходимо стремиться к укреплению «общеевропейского суверенитета». Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в бундестаге в Берлине.

«У Европы … есть обязательство и задача не дать миру скатиться в хаос… — заявил президент Франции. — Поэтому Европа должна стать сильнее и самостоятельнее».

Макрон также добавил, что Евросоюзу следует задуматься о создании единой системы обороны и европейского ведомства по миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с идеей создания армии ЕС.

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