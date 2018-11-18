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Макрон: «Европа должна стать сильнее и самостоятельнее»

Политика

«У Европы ... есть обязательство»

Макрон: «Европа должна стать сильнее и самостоятельнее»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Берлин, 18 ноября 2018, 22:30 — REGNUM  Европе, в центре которой находится «германо-французская команда», необходимо стремиться к укреплению «общеевропейского суверенитета». Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в бундестаге в Берлине.

«У Европы … есть обязательство и задача не дать миру скатиться в хаос… — заявил президент Франции. — Поэтому Европа должна стать сильнее и самостоятельнее».

Макрон также добавил, что Евросоюзу следует задуматься о создании единой системы обороны и европейского ведомства по миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с идеей создания армии ЕС.

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