Баку поставил под вопрос искренность отношений США с Азербайджаном

Баку, , 20:27 — REGNUM Азербайджан выразит по дипломатическим каналам категорический протест США в связи с выдачей визы президенту Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяну.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в связи с информацией о поездке Бако Саакяна в Соединённые Штаты.

«Разрешение на поощрение сепаратистской структуры на территории США противоречит обязательствам этой страны, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также неоднократно оглашённой официальной позиции США о непризнании незаконного сепаратистского режима. Этот шаг наносит также вред урегулированию конфликта переговорным путем», — говорится в заявлении МИД.

В нём также отмечается, что предоставление американской стороной визы «представителям сепаратистского режима» вызывает серьезные вопросы относительно визовых процедур США. Согласно сообщению, к руководству НКР необходимо применять индивидуальные санкции.

«Подобные шаги, направленные на поощрение сепаратистского режима, вызывают вопросы касательно искренности отношений США с Азербайджаном», — говорится в заявлении МИД.

Ранее МИД Азербайджана сообщило, что намерено пересмотреть отношения со Францией в связи с визитом президента НКР Бако Саакяна в Париж.