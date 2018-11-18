Воскресенье, 18 Ноября 2018 года
20:51:53 МСК

Париж отреагировал на намерения Баку пересмотреть отношения с Францией

Политика

Представитель французского МИД заявил, что Франция не признаёт самопровозглашенную республику Нагорный Карабах

Париж отреагировал на намерения Баку пересмотреть отношения с Францией
© ИА REGNUM
Нагорный Карабах

Париж, 18 ноября 2018, 20:13 — REGNUM  Франция не признает Нагорно-Карабахскую Республику и не поддерживает никаких отношений с теми, кто считает себя ее руководителями. Об этом заявил представитель французского МИД в ответ на заявление МИД Азербайджана о том, что в связи с визитом президента НКР Бако Саакяна во Францию Баку будет вынужден пересмотреть отношения с Парижем.

«Франция не признаёт самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. Она не поддерживает никаких отношений с теми, кто представляется ее руководителями. Как сопредседатель Минской группы (ОБСЕ — ред.), Франция работает над тем, чтобы найти мирное и устойчивое решение, и выполняет свою миссию посредника беспристрастно», — цитирует слова представителя французского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Азербайджана решительно осудил приглашение во Францию президента Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна. Подобные действия Парижа вынуждают Азербайджан пересмотреть отношения с Францией, отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджан объявил о пересмотре отношений с Францией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нагорно-карабахский конфликт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить