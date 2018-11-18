Трамп оценил свою работу президентом США на пять с плюсом

Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Работу президента США Дональда Трампа можно оценить на «пять с плюсом». Об этом сообщил сам глава Белого дома в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что хорошо работаю…», — сказал Трамп.

По его словам, он поставил бы себе «пятерку с плюсом» или даже более высокий балл, так как экономика США процветает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты промежуточных выборов в США. По его словам, теперь в США могут «все вернуться к работе и управиться со всеми делами».

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